Экс-полицейского-взяточника из Екатеринбурга отправили под суд

12:55 | 13.03.2018

В Октябрьский райсуд Екатеринбурга поступило дело против бывшего старшего участкового уполномоченного полиции екатеринбургского ОП № 7. Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, его обвиняют в получении взятки.



По версии следствия, 7 декабря 2016 года он изъял у предпринимателя партию алкоголя, а позже предложил вернуть товар и закрыть административное дело за 300 тысяч рублей.



Управляющая магазином, под присмотром полиции, перевела 50 тысяч рублей на банковскую карту, данные которой ей предоставил сотрудник полиции. Это и стало основанием для возбуждения дела.



Фото: baikal24.ru