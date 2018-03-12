ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 12 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 12 марта произошло 4 ДТП с пострадавшими, 5 человек получили травмы различной степени тяжести.Так, в 16:20 на 9-м км автодороги Артемовский — Зайково водитель автомобиля «Шевроле-Авео» на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автобусу НефАЗ-5299-11-42, который двигался по главной дороге.В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле-Авео» госпитализирован в ЦГБ г. Артемовска, диагноз: перелом левого бедра, компрессионный перелом позвоночника, ушибленная рана лица, ЗЧМТ, СГМ.В 08:40 в Екатеринбурге на ул. Фурманова, 60, водитель автомобиля «Мазда СХ5» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, в не предназначенном для перехода месте.В результате ДТП женщина 1955 года рождения, пешеход, госпитализирована в ГКБ № 24, диагноз: ЧМТ, СГМ, перелом правой ключицы, перелом правого предплечья, перелом левого плеча, тупая травма живота.В 13:15 в Красноуфимске на улице Ухтомского, 29, женщина — водитель автомобиля «Мицубиси-Лансер» при движении задним ходом допустила наезд на пешехода, двигающегося слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина 1928 года рождения, пешеход, госпитализирована в ЦГБ г. Красноуфимска, диагноз: перелом лонной кости, перелом седалищной кости.В 12:30 в Екатеринбурге водитель автомобиля «Опель-Корса», следуя по ул. Бебеля, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Нексия», после столкновения автомобиль «Дэу-Нексия» отбросило на автомобиль «Тойота-Приус».В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «Дэу-Нексия»: женщина 1979 и женщина 1977 года рождения.Водителей в нетрезвом состоянии — 28Выезд на полосу встречного движения — 41Непредоставление преимущества пешеходам — 276Нарушения водителями маршрутного транспорта — 36Детские удерживающие устройства — 89Ремни безопасности — 886Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.