Внимание, розыск! Больной шизофренией уехал из дома

11:43 | 13.03.2018

Полиция Ашинского района разыскивает Дитлова Александра Владимировича 1986 года рождения. 13 февраля 2017 года после ссоры с матерью он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Как уточняет пресс-служба УТ МВД по УрФО, последний раз его видели на ж/д транспорте в районе станции Симской в Ашинском районе.



Разыскиваемый болен шизофренией, может находиться в беспомощном состоянии, людей боится, о помощи попросить не может, уточняет ведомство.



Приметы: на вид 30–33 года, рост 176–178 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза голубые, большинство передних зубов отсутствует, размер обуви 43, возможно имеет бороду и усы.



Особые приметы: с правой стороны шрам от аппендицита.



Одет: куртка кожзам черного цвета на молнии весенняя, тельняшка синяя с белым, брюки черного цвета на резинке, ботинки серого цвета.



При установлении местонахождения разыскиваемого или получении какой-либо достоверной информации о нем просим сообщить по телефонам Отдела МВД России по Ашинскому району: 8 (35159) 3-17-46, 8 (35159) 3-13-05.