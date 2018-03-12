В Екатеринбурге пройдет всероссийский турнир бодибилдеров

11:23 | 13.03.2018

24 марта в ЦК «Урал» состоится Всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини «Кубок Яшанькина — 2018», сообщают организаторы.



«Кульминацией соревнований станет финал конкурса "Мисс Фитнес Екатеринбург". Этот конкурс проходит при поддержке бюро "Мисс Екатеринбург"», — рассказывает президент Федерации бодибилдинга Дмитрий Корнюхин.



Также состоится автограф-фотосессия с такими звездами, как Александр Вишневский (IFBB Pro), Дмитрий Яшанькин, Денис Гусев (IFBB Pro), Виктор Симкин (IFBB Pro), Александр Яшанькин, Мария Кузьмина (двукратная абсолютная мисс Вселенная), Елизавета Мукминова, и многими другими спортсменами.