В Новоуральске задержали наркодилера

10:45 | 13.03.2018

Новоуральский горсуд приговорил местного жителя Дмитрия Богданова к 10 годам и трем месяцам строгого режима, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Как установило следствие, 28 августа прошлого года он купил партию наркотиков, "разбодяжил" порошком из таблеток так, что получилось 6,53 грамма вещества. 6 сентября он договорился по телефону с покупателем, в ходе сделки дилера и задержали.



Фото: 1istochnik.ru