Екатеринбург посетит «главный дзюдоист планеты» Мариус Визер

10:14 | 13.03.2018

17–18 марта в уральской столице состоится международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Ожидается, что на нем будет присутствовать президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, сообщает департамент информполитики губернатора.



Также турнир посетят: президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, а также руководители федераций дзюдо стран — участниц «Большого шлема».



Всего в «Большом шлеме» примут участие 320 дзюдоистов из 34 стран мира.



Среди них и наши земляки Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова, а также Ксения Чибисова, которая на этом турнире будет представлять наш регион. Всего же сборную России на международном турнире представят 56 спортсменов. Сейчас вся российская команда находится на тренировочных сборах в Адлере, в Екатеринбург спортсмены прилетят 14 марта. 16 марта состоится жеребьевка, в ходе которой станут известны их соперники.