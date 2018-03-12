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10:14 | 13.03.2018

Екатеринбург посетит «главный дзюдоист планеты» Мариус Визер

17–18 марта в уральской столице состоится международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Ожидается, что на нем будет присутствовать президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, сообщает департамент информполитики губернатора.

Также турнир посетят: президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, а также руководители федераций дзюдо стран — участниц «Большого шлема».

Всего в «Большом шлеме» примут участие 320 дзюдоистов из 34 стран мира.

Среди них и наши земляки Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова, а также Ксения Чибисова, которая на этом турнире будет представлять наш регион. Всего же сборную России на международном турнире представят 56 спортсменов. Сейчас вся российская команда находится на тренировочных сборах в Адлере, в Екатеринбург спортсмены прилетят 14 марта. 16 марта состоится жеребьевка, в ходе которой станут известны их соперники.

© «Вечерние Ведомости»

 


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