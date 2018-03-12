Вырос кредитный рейтинг Среднего Урала

09:52 | 13.03.2018

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Свердловской области с уровня BBB+(RU) до А-(RU), прогноз «Стабильный», и рейтинги выпусков облигаций с уровня BBB+(RU) до А-(RU), сообщает департамент информполитики губернатора.



«Высокий кредитный рейтинг Свердловской области создает благоприятные условия для публичной заемной деятельности — эмиссии государственных облигаций Свердловской области, раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности региона, повышает его инвестиционную привлекательность. Выпуск государственных облигаций требует наличия кредитного рейтинга по национальной шкале. Присвоенный рейтинг выпускам облигаций Свердловской области уровня А-(RU) подтверждает ликвидность государственных ценных бумаг региона», — пояснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.



Среди основных ключевых факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, — улучшение бюджетной дисциплины и рост устойчивости бюджета к экономическим шокам, развитая региональная экономика, основу которой составляют предприятия машиностроительного и металлургического комплексов, достаточная ликвидность бюджета. АКРА отмечает, что замещение банковских кредитов облигационными выпусками и реструктуризация бюджетных кредитов привели к улучшению структуры долга и графика его погашения.



Фото: magadan.kred-market.ru