Свердловский малый бизнес задолжал за отопление более 147 млн рублей

09:23 | 13.03.2018

Около 1690 предпринимателей в Свердловской области, владеющих помещениями на первых этажах жилых зданий, пользуются отоплением и горячей водой на бездоговорной основе и не платят за ресурсы, сообщает пресс-служба компании «Свердловэнергосбыт». Общий долг за ресурсы составил уже более 147 млн рублей.



Речь идет об аптеках, магазинах, салонах, центрах развития, творчества и т. д. в Екатеринбурге, Нижней Туре, Первоуральске, Лесном, Березовском, Верхней Пышме. С 1 января прошлого года такие предприниматели обязаны были заключать прямые договоры на поставки энергоресурсов.



Фото: imhonn.ru