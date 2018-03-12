Один пожар уничтожил сразу две иномарки на Уралмаше

08:54 | 13.03.2018

Сегодня ночью на улице Бакинских Комиссаров сгорели две иномарки. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 02:26.



К месту происшествия выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава подразделений МЧС. На тушение горящих машин ушло две минуты, но ущерб от огня оказался внушительным. Огонь повредил моторный отсек и кузов автомобиля «Mercedes-Benz C-300 4 Matic» и кузов «Hyundai ix35».



Причины возгорания машин устанавливаются.



Фото: ptzgovorit.ru