Чиновники объяснили огромные суммы в квитанциях за ЖКХ

22:02 | 12.03.2018

Сегодня, 12 марта, на пресс-конференции министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов попытался объяснить причину резкого увеличения цен за коммунальные услуги.



Смирнов сообщил, что было получено множество жалоб, но практически во всех случаях расчёты УК оказались верны. Министр смог назвать несколько причин повышения цен по сравнению с декабрём.



Во-первых, оплата всех энергоресурсов стала производиться по показателям приборов учета. Ранее брались средние показатели, которые потом корректировались по итогам сезона.



Во-вторых, декабрь в Свердловской области был теплым, а январь холодным, поэтому граждане потребляли больше тепловой энергии, учитывая, что в январе было больше выходных, когда жители находились дома больше времени.



А в-третьих, в декабре из-за праздников показания снимали 20–21-го, а в январе 25–27-го числа. Это также повлияло на итоговую сумму в квитанции.



В редких случаях действительно были обнаружены нарушения, этот факт Николай Смирнов прокомментировал следующим образом: «Соответственно, управляющие компании были обязаны сделать перерасчёт — и они его сделали».



Фото: daytlt.ru