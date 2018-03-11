Житель Екатеринбурга обнаружил червей в водопроводной воде

20:57 | 12.03.2018

Житель Екатеринбурга пожаловался, что не в первый раз видит в водопроводной воде червей. Об этом происшествии он сообщил в социальной сети в группе «Инцидент.Екатеринбург».



"Народ, куда жаловаться, в холодной воде черви появились. Новая сортировка. Роспотребнадзор перекидывает на юридическую контору Гарант. УК молчит", - пишет мужчина.



Сергей Зуйков, так зовут жителя Новой Сортировки, утверждает, что месяц назад нашёл в чайнике мёртвого червяка, учитывая, что в квартире стоят фильтры. А недавно нашёл такого же белого червя, только уже живого, на дне ванны.



В пресс-службе «Водоканала» отметили, что подобных жалоб не поступало, и прокомментировали ситуацию следующим образом: «Наша организация обеспечивает качество воды до ввода в дом, поэтому, если бы нарушения появились на этапе прохождения воды по городскому водопроводу, то проблемы возникли бы у всего дома или, как минимум, у подъезда. За качество воды после ввода в дом отвечает обслуживающая организация».



Напомним, что подобные случаи уже были: в 2016 году вместе с водой в дом попадали черви в районе Тавде и в Екатеринбурге, район Южного Автовокзала.



Фото: Сергей Зуйков