Как будет выглядеть вход в Шарташский лесной парк

19:45 | 12.03.2018

По итогам общественного голосования, в котором приняло участие около 2,5 тысяч человек, жители Свердловской области выбрали два вида оформления входа в Шарташский парк.



«Предполагается на одном из пяти входов в парк установить П-образную конструкцию и на четырех — одностоечную стелу», — сообщает министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



В этом году администрация намерена благоустроить Шарташский лесопарк. На его территории планируется выделить спортивно-оздоровительные зоны, а также зоны для прогулок, детского и активного отдыха. Через весь парк будет идти пешеходная тропа «Каменный путь». Будут выделены экологическая, познавательная тропки, а также тропа здоровья.



Также в лесопарке планируется построить детские площадки, общественные туалеты, беседки. Кроме того, здесь будут обустроены парковки, зоны общественного питания, пункты проката инвентаря и оборудования. Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году.



Кроме того, сейчас проходит открытый конкурс на пост директора Шарташского лесного парка. Он будет отвечать за формирование спортивно-оздоровительного кластера без ущерба для природы.



Фото: nakanune.ru