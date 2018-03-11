Евгений Куйвашев сохранил позиции в медиарейтинге

17:36 | 12.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сохранил первую позицию в февральском медиарейтинге глав регионов УрФО исследовательской компании «Медиалогия». Второе место занял глава Челябинской области Борис Дубровский, третье — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.



В феврале Евгений Куйвашев запомнился в СМИ заявлениями о проработке механизмов создания региональной особой экономической зоны, ядром которой станет горнолыжный комплекс на горе Белая, опубликовал в «Инстаграме» новость о том, что представлять уральскую столицу на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 будет матрешка, и назначил своим советником Феликса Бадаева, бывшего главврача Областной клинической больницы № 1.



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметился тем, что выступил перед депутатами Заксобрания с традиционным посланием, в котором отчитался о проделанной в прошлом году работе и наметил планы на 2018 год, а губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил с докладом на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России, которое в Ростове-на-Дону провел президент России Владимир Путин.