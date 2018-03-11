За 4 дня из Екатеринбурга вывезли почти 43 тысячи тонн снега

17:15 | 12.03.2018

За минувшие праздничные дни городские службы благоустройства Екатеринбурга убрали и вывезли на полигоны почти 43 тысячи тонн снежной массы. Таким образом, ежесуточный объем вывоза снега в Екатеринбурге составил более 10 тысяч тонн.



В среднем по ночам за данный период в уборке города было задействовано до 260 единиц специализированной техники и порядка 140 подсобных рабочих. В дневные смены очисткой города занимались до 190 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Напомним, что в начале прошлой недели на уральскую столицу обрушился не по-весеннему мощный снегопад, сковавший Екатеринбург в одну большую дорожную пробку.



Еще ранее, в конце февраля, столицу Среднего Урала также засыпало снегом. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который обратился к городским властям с просьбой задействовать максимальное количество техники и ресурсов для уборки улиц.