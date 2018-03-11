320 дзюдоистов будут состязаться в Екатеринбурге в ближайшие выходные

17:00 | 12.03.2018

В ближайшие выходные, 16–18 марта, в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта пройдет престижный международный турнир по дзюдо «Большой шлем». В оргкомитет состязаний поступили заявки на участие от 320 дзюдоистов из 34 стран мира.



Отечественная сборная в уральской столице будет представлена самой большой делегацией. По праву хозяйки Россия может выставить по четыре человека в каждой категории. Год назад наши соотечественники завоевали в Екатеринбурге 12 наград различного достоинства, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Отметим, что Международная федерация дзюдо приняла решение отдать Екатеринбургу право проводить турнир из серии «Большой шлем» до 2021 года.



«Очень высокий уровень организации, — отметил по итогам турнира „Большой шлем“, прошедшего в Екатеринбурге в прошлом году, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, — все службы сработали очень четко и точно. Екатеринбург с честью справился с задачей. Судя по количеству зрителей, екатеринбуржцам пришлись по душе такие соревнования».



Фото Юрия Ломакина