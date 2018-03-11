В Екатеринбурге вынесли приговор «черному риелтору»

16:41 | 12.03.2018

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Сергея Бойко, признанного виновным в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе организованной группой, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение.



Мужчина действовал совместно с еще двумя злоумышленниками с августа 2010 года по ноябрь 2015 года. В настоящее время предполагаемый лидер преступной группы Максим Бортников находится в розыске.



Установлено, что соучастники размещали объявления в СМИ о предоставлении одним из автоломбардов, расположенным на улице Ферганской, денежных займов под залог недвижимого имущества. В дальнейшем, вводя доверчивых граждан в заблуждение, злоумышленники лишали их права на жилое помещение. Вместо указанных гражданско-правовых сделок обвиняемый путем обмана оформлял договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, несоразмерные их фактической стоимости.



Так, Бойко, введя в заблуждение собственницу квартиры о заключении с ней договора займа на 80 тыс. рублей, незаконно оформил на себя право собственности на квартиру, расположенную в г. Екатеринбурге, стоимостью свыше 2,4 млн рублей. Впоследствии обвиняемый данную квартиру перепродал.



В результате действий Сергея Бойко права собственности на квартиры лишились трое граждан. Похищенными квартирами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.



Кировский районный суд г. Екатеринбурга приговорил Сергея Бойко к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу отмечают, что уголовное дело расследовалось следственным управлением городского УМВД. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 26 миллионов рублей. На счету злоумышленников 11 эпизодов данной противоправной деятельности.