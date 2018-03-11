Доходы свердловского бюджета планируется увеличить почти на 6 миллиардов рублей

16:16 | 12.03.2018

Свердловские власти увеличили прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год на 5,9 миллиарда рублей, расходы увеличены на 3,3 миллиарда рублей. Таким образом, уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год составит 219,6 миллиарда рублей, а дефицит сократится на 2,6 миллиарда рублей. Соответствующие предложения были рассмотрены сегодня, 12 марта, на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона.



Как отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, это позволит увеличить ассигнования дорожного фонда, реализовать меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, предусмотреть субсидии сельхозтоваропроизводителям и сократить расходы на обслуживание государственного долга.