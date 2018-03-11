Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


16:16 | 12.03.2018

Доходы свердловского бюджета планируется увеличить почти на 6 миллиардов рублей

Свердловские власти увеличили прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год на 5,9 миллиарда рублей, расходы увеличены на 3,3 миллиарда рублей. Таким образом, уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год составит 219,6 миллиарда рублей, а дефицит сократится на 2,6 миллиарда рублей. Соответствующие предложения были рассмотрены сегодня, 12 марта, на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона.

Как отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, это позволит увеличить ассигнования дорожного фонда, реализовать меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, предусмотреть субсидии сельхозтоваропроизводителям и сократить расходы на обслуживание государственного долга.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:57 | 12.03.2018
Житель Екатеринбурга обнаружил червей в водопроводной воде

20:19 | 12.03.2018
Арбитражный суд дал церкви шанс заполучить здания трёх колледжей

19:45 | 12.03.2018
Как будет выглядеть вход в Шарташский лесной парк

18:02 | 12.03.2018
Пермяки могут получить правовую поддержку в решении земельных вопросов

17:48 | 12.03.2018
Жителя Прикамья обвиняют в убийстве гостя

17:36 | 12.03.2018
Евгений Куйвашев сохранил позиции в медиарейтинге

17:15 | 12.03.2018
За 4 дня из Екатеринбурга вывезли почти 43 тысячи тонн снега

17:00 | 12.03.2018
320 дзюдоистов будут состязаться в Екатеринбурге в ближайшие выходные

16:45 | 12.03.2018
После вмешательства Владимира Бурматова в многоквартирном доме Челябинска починили крышу

16:41 | 12.03.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор «черному риелтору»

16:16 | 12.03.2018
Доходы свердловского бюджета планируется увеличить почти на 6 миллиардов рублей

15:23 | 12.03.2018
Губернатор Свердловской области запустил в эксплуатацию новый плавильный комплекс в Кушве

14:43 | 12.03.2018
Оперативный штаб снял карантин с курганских школ. Дети сядут за парты с 14 марта

14:41 | 12.03.2018
Сотруднику ГИБДД Свердловской области угрожают коллекторы

14:40 | 12.03.2018
В финале Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском примут участие олимпийцы

14:25 | 12.03.2018
В Пермском крае число участников акции теплоэнергетиков «В Новый год — без долгов!» за год выросло более чем втрое

14:17 | 12.03.2018
В зауральском селе на развалинах сгоревшего дома пожарные обнаружили труп

14:13 | 12.03.2018
Начинающие фермеры Пермского края получат господдержку

13:51 | 12.03.2018
Кетовская прокуратура через суд обязала чиновников убрать свалку у пруда Чаша

13:43 | 12.03.2018
Под Среднеуральском начали вывозить бочки с машинным маслом, разлившимся по округе

13:19 | 12.03.2018
Пермяков приглашают на ярмарку вакансий

13:10 | 12.03.2018
На модернизацию и строительство очистных сооружений на Среднем Урале выделят почти миллиард рублей

13:10 | 12.03.2018
В Кургане пенсионера МВД осудили за применение насилия в отношении полицейского

12:44 | 12.03.2018
В Параде памяти уральских добровольцев приняли участие две тысячи пермяков

12:43 | 12.03.2018
«Черного лесоруба» обязали выплатить миллионный штраф за незаконную рубку в черте Екатеринбурга

12:23 | 12.03.2018
Определен победитель регионального этапа Зимнего фестиваля комплекса ГТО

12:20 | 12.03.2018
В Екатеринбурге владелец павильона снес киоск после «оплеухи» из мэрии

12:14 | 12.03.2018
К концу недели в Перми потеплеет

11:20 | 12.03.2018
Со свердловских фермеров взыскали 2 миллиона рублей за излив свиных фекалий на землю

10:53 | 12.03.2018
Житель Екатеринбурга выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы не остаться без квартиры

10:52 | 12.03.2018
В Шадринске свердловчанин спровоцировал ДТП, не уступив дорогу

10:44 | 12.03.2018
За праздничные выходные инспекторы свердловской ГИБДД поймали 350 пьяных водителей

10:36 | 12.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 марта 2018 года

10:32 | 12.03.2018
Евгений Куйвашев отправился в поездку по Свердловской области

10:16 | 12.03.2018
Весеннее тепло придет в Екатеринбург к концу рабочей недели

10:10 | 12.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 7 по 11 марта 2018 года

09:36 | 12.03.2018
Под Екатеринбургом сгорел садовый домик

11.03.2018

21:12 | 11.03.2018
Баскетболистки УГМК одержали победу над московским «Динамо»

20:53 | 11.03.2018
Жители Екатеринбурга сообщили о теле мертвого мужчины во дворе дома на Викулова

18:25 | 11.03.2018
Екатеринбург присоединится к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

17:58 | 11.03.2018
Сегодня ночью в Ивделе сгорели четыре гаража и два автомобиля

15:24 | 11.03.2018
В Екатеринбурге за нетрезвым водителем устроили погоню три машины ГИБДД

15:04 | 11.03.2018
Уральских студентов научили управлять толпой

14:40 | 11.03.2018
ЦПКиО на четыре дня закрывает аттракционы и каток

14:17 | 11.03.2018
Скончалась автор екатеринбургской Краснознаменной группы Галина Охлупина

13:11 | 11.03.2018
В Курганской области сотрудник исправительной колонии оценил свою свободу в две тысячи рублей

12:53 | 11.03.2018
Спортивный фестиваль, посвящённый Международному дню семьи, стартует в Курганской области

12:52 | 11.03.2018
В Краснотурьинске задержали «банду» воров, спрятавших украденные деньги в носки

12:33 | 11.03.2018
С понедельника метро Екатеринбурга будет работать в обычном режиме

12:24 | 11.03.2018
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге обнаружен перевернутый автомобиль


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 