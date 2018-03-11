Губернатор Свердловской области запустил в эксплуатацию новый плавильный комплекс в Кушве

Сегодня, 12 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе нового плавильного комплекса Кушвинского завода прокатных валков. Инвестиционный проект стоимостью почти 150 миллионов рублей реализован в рамках масштабной модернизации производства предприятия, которую предполагается провести до 2020 года.«Это важнейший элемент всего производственного процесса предприятия. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит нарастить оборотные средства завода, увеличить количество рабочих мест и, безусловно, повысить качество производимой здесь продукции. Ведь для нас важно сегодня состояние не только уральских заводов-гигантов, нам важно развитие и таких небольших предприятий, как Кушвинский завод прокатных валков. Для этого в Свердловской области действует около 70 самых различных инструментов поддержки отрасли — и федеральных, и региональных», — сказал глава региона.Председатель совета директоров Кушвинского завода прокатных валков Радий Гималетдинов отметил, что ввод в эксплуатацию плавильного комплекса — это, по сути, завершение первого этапа большого инвестиционного проекта предприятия.«Если сегодня мы в двадцатке предприятий мира, то после реализации всей нашей инвестпрограммы мы, думаю, войдем в десятку. Самое главное, что мы чувствуем сегодня поддержку со стороны государства, правительства Свердловской области и лично губернатора», — сказал он.Запуск в промышленную эксплуатацию плавильного комплекса позволит увеличить объем производства предприятия до 22 тысяч тонн валков и сделать продукцию завода более конкурентоспособной. Также после ввода нового оборудования снизится удельный расход электроэнергии.В рамках всего проекта модернизации производства, рассчитанного на 2012–2020 годы, планируется наладить производство импортозамещающей продукции.Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области. Кроме того, по словам губернатора, в настоящее время прорабатывается вопрос заключения специального инвестиционного контракта с КЗПВ.Отметим, завод специализируется на производстве чугунных прокатных валков для листопрокатных и сортопрокатных станов, трубопрокатных роликов и бандажей. Основными потребителями продукции предприятия сегодня являются ЕВРАЗ НТМК, Новокузнецкий металлургический завод, а также иностранные компании из Индии, Польши и Пакистана. Около 40 % выпускаемых изделий завода уходит на экспорт.