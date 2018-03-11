Сотруднику ГИБДД Свердловской области угрожают коллекторы

14:41 | 12.03.2018

Сотрудник ГИБДД Свердловской области Александр Роденко столкнулся с противозаконными, по его мнению, действиями банковских коллекторов. В декабре 2017 года он взял кредит в «УралТрансБанке» на 500 тысяч рублей. Не рассчитав финансовую нагрузку, связанную в том числе с рождением второго ребенка, он обратился в банк за рассрочкой платежа. Банк ему отказал, после чего некто Константин Гриднев, назвавшийся представителем банка и сотрудником службы экономической безопасности финансовой организации, начал настойчиво по вечерам названивать Александру Роденко, его жене и родственникам.



В ходе одного из звонков, 6 марта, Гриднев пояснил, что у него как якобы сотрудника банка сегодня выходной день и он вправе делать все что хочет. Например, приехать в офис к юристу Роденко с «группой поддержки», а за последствия его действий банк нести ответственность не будет. В разговорах представившийся Гридневым человек ссылался на наличие у него доступа к закрытым базам, по которым он отыскал все данные о Роденко и его родственниках.



Юрист мужчины, Юлия Белькова, получив угрозы расправы в свой адрес, написала заявление в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу, после чего начались звонки на работу Роденко, в том числе на личные мобильные телефоны руководителя — командира спецроты ГИБДД.



Александр Роденко и его юрист обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который уже направил запросы в прокуратуру Свердловской области и Центральный банк РФ.



«Никто не спорит, что долги нужно возвращать. Но ситуации могут быть разные. А вот законы необходимо исполнять в любой ситуации, и подобное поведение банковских коллекторов должно быть объектом самого пристального внимания. С января прошлого года закон поставил коллекторов и банки в строгие рамки. Коллекторы и банки могут беспокоить должника лишь изредка — не чаще двух раз в неделю, и в строго определенное время: с 8 до 22 часов по будням и с 9 до 20 часов по выходным. При этом звонить можно только должникам или поручителям, а никак не их родственникам. По закону все понятно, но на практике многие банки показывают, что плевать хотели на законы и на грозящие им штрафы», — рассуждает Дмитрий Ионин.



Фото: http://kompromatural.ru/