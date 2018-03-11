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14:41 | 12.03.2018
Сотруднику ГИБДД Свердловской области угрожают коллекторы
В ходе одного из звонков, 6 марта, Гриднев пояснил, что у него как якобы сотрудника банка сегодня выходной день и он вправе делать все что хочет. Например, приехать в офис к юристу Роденко с «группой поддержки», а за последствия его действий банк нести ответственность не будет. В разговорах представившийся Гридневым человек ссылался на наличие у него доступа к закрытым базам, по которым он отыскал все данные о Роденко и его родственниках.
Юрист мужчины, Юлия Белькова, получив угрозы расправы в свой адрес, написала заявление в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу, после чего начались звонки на работу Роденко, в том числе на личные мобильные телефоны руководителя — командира спецроты ГИБДД.
Александр Роденко и его юрист обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который уже направил запросы в прокуратуру Свердловской области и Центральный банк РФ.
«Никто не спорит, что долги нужно возвращать. Но ситуации могут быть разные. А вот законы необходимо исполнять в любой ситуации, и подобное поведение банковских коллекторов должно быть объектом самого пристального внимания. С января прошлого года закон поставил коллекторов и банки в строгие рамки. Коллекторы и банки могут беспокоить должника лишь изредка — не чаще двух раз в неделю, и в строго определенное время: с 8 до 22 часов по будням и с 9 до 20 часов по выходным. При этом звонить можно только должникам или поручителям, а никак не их родственникам. По закону все понятно, но на практике многие банки показывают, что плевать хотели на законы и на грозящие им штрафы», — рассуждает Дмитрий Ионин.
Фото: http://kompromatural.ru/
© «Вечерние Ведомости»
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