На модернизацию и строительство очистных сооружений на Среднем Урале выделят почти миллиард рублей

13:10 | 12.03.2018

В текущем году из казны Свердловской области будет выделено 906 миллионов рублей на модернизацию объектов водоснабжения и очистки сточных вод. Об этом заявил сегодня региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, еще 260 миллионов рублей составят затраты бюджетов муниципальных образований.



Так, в частности, на строительство станций водоподготовки в Кировграде будет направлено 158 миллионов рублей, в Красноуральске — 136 миллионов рублей, на строительство очистных сооружений в рабочем поселке Пышма — более 90 миллионов рублей. Весомые средства будут затрачены на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения Ревды (142,5 миллиона) и бытовой канализации Серова (120 миллионов рублей).



Как отметил Николай Смирнов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству области обеспечить поэтапную замену инфраструктуры. По его словам, внедряемые на новых очистных сооружениях современные технологии не только улучшают качество водоснабжения, но и создают условия для естественной реабилитации водоемов.



Фото: http://pravdaurfo.ru