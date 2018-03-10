«Черного лесоруба» обязали выплатить миллионный штраф за незаконную рубку в черте Екатеринбурга

12:43 | 12.03.2018

Администрация Екатеринбурга выиграла иск по делу о незаконном уничтожении деревьев в районе Ново-Свердловской ТЭЦ. Суд вынес решение о взыскании с гражданина Гасымова 1 миллиона 243 тысяч 580 рублей за нанесение значительного ущерба зеленым насаждениям. Столь солидную денежную компенсацию черный лесоруб обязан будет заплатить за двадцать девять спиленных деревьев общим объемом более 80 кубических метров. Таким образом, каждое погубленное дерево обойдется нарушителю в сумму, превышающую сорок тысяч рублей.



Сам инцидент с вырубкой произошел еще в октябре 2016 года, после чего Гасымов был привлечен к ответственности и, в соответствии с приговором Октябрьского районного суда, признан виновным и наказан крупным денежным штрафом. После того, как гражданин не возместил ущерб в добровольном порядке, было подано исковое заявление о взыскании с него суммы штрафа в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.