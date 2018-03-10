В Екатеринбурге владелец павильона снес киоск после «оплеухи» из мэрии

12:20 | 12.03.2018

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет владелец незаконно размещенного киоска не стал дожидаться, пока его киоск снесут по решению суда и своими силами демонтировал строение. Павильон был расположен на улице Симферопольской, 25а, рядом с автобусной остановкой.



Кроме этого, в прошлом месяце были освобождены земельные участки на улице Щорса, 103 и 105, от незаконно размещенных будок охраны, расположенных рядом с новостройками.



В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отмечают, что земельные участки были освобождены силами собственников объектов после проведенной специалистами администрации Чкаловского района работы уведомительного характера.