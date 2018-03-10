Со свердловских фермеров взыскали 2 миллиона рублей за излив свиных фекалий на землю

11:20 | 12.03.2018

Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей, в том числе свыше 1,8 млн рублей в счет компенсации ущерба, причиненного почве земельных участков в результате их химического загрязнения.



В ходе проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что фермеры допустили излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных резервуаров для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней.



В ходе длительного судебного разбирательства, проведения комплекса судебных экспертиз, исследования документов и допроса свидетелей представители ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» признали законность и обоснованность предъявленных прокурором исковых требований.



Также суд по иску прокурора обязал ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» провести ремонтные работы и модернизировать резервуары-отстойники объекта размещения отходов до состояния, исключающего неконтролируемый излив жидкой фракции отходов на рельеф местности, разработать проект рекультивации земельных участков, нарушенных в результате их химического загрязнения.



Фото: agropolit.com