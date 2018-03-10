Новости дня
10:53 | 12.03.2018
Житель Екатеринбурга выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы не остаться без квартиры
Через несколько дней после того, как в отношении квартиры было вынесено постановление о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества должника, он явился на приём в районный отдел судебных приставов и погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Фото: http://smolnarod.ru
© «Вечерние Ведомости»
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