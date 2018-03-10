Житель Екатеринбурга выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы не остаться без квартиры

10:53 | 12.03.2018

Житель Екатеринбурга выплатил 500 тысяч рублей алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка после того, как судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении квартиры должника. В течение длительного времени он уклонялся от перечисления алиментов, в результате чего и сформировалась внушительная задолженность в размере полумиллиона рублей.



Через несколько дней после того, как в отношении квартиры было вынесено постановление о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества должника, он явился на приём в районный отдел судебных приставов и погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Фото: http://smolnarod.ru