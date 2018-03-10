За праздничные выходные инспекторы свердловской ГИБДД поймали 350 пьяных водителей

10:44 | 12.03.2018

Длительные выходные, связанные с празднованием 8 Марта, стали поводом для усиленного контроля со стороны свердловской Госавтоинспекции за безопасностью дорожного движения. В частности, по всей области прошли рейдовые мероприятия и сплошные проверки транспорта в целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также водителей, не имеющих права управления.



Всего сотрудниками ГИБДД выявлено 350 случаев нетрезвого вождения. Наибольшее количество пьяных водителей задержали 9 марта — 120. При этом 84 водителя отказались от прохождения освидетельствования, еще 37 были задержаны в состоянии опьянения за рулем уже повторно. Все водители были отстранены от управления, теперь им грозят крупные штрафы, а также лишение права управления. Водителям, повторно задержанным в нетрезвом состоянии при управлении транспортными средствами, грозит уголовная ответственность.



Кроме этого, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 34 факта управления транспортными средствами водителями, лишенными права управления, а также 167 фактов управления водителями, никогда не получавшими водительского удостоверения.



Напомним, что нетрезвое вождение стало причиной гибели 9 марта 18-летней девушки в Кушве. Пьяный водитель допустил наезд на нее, в результате чего девушка скончалась.