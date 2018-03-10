Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 марта 2018 года

10:36 | 12.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 11.03.2018 до 08:00 12.03.2018 произошло: 1 убийство, 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 2 грабежа, 3 факта мошенничества, 3 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 сбыт.



За минувшие дежурные сутки произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.



За минувшие сутки на территории состоялось 20 мероприятий, в которых приняли участие 12 139 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 173 сотрудника органов внутренних дел, 112 работников частных охранных предприятий. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из 104 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области