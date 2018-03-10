Весеннее тепло придет в Екатеринбург к концу рабочей недели

10:16 | 12.03.2018

В конце этой недели синоптики прогнозируют начало оттепели. Умеренные морозы сохранятся 12–13 марта, после чего на непродолжительное время в дневные часы установится плюсовая температура.



Сегодня днем, 12 марта, в Екатеринбурге синоптики обещают 4–6 градусов ниже нуля, в дальнейшем дневная температура приблизится к нулевой отметке. В выходные ожидаются осадки в виде снега. Впрочем, уже на следующей неделе в столицу Урала придет незначительное похолодание до минус 6 днем и минус 11 ночью.