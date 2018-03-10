Новости дня
10:10 | 12.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 7 по 11 марта 2018 года
7 марта ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.
8 марта в 01:40 на 29-м км автодороги Екатеринбург — Полевской водитель автомашины АФ 4750Е4 допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП пешеход — мужчина 1988 г. р. — скончался на месте происшествия.
8 марта в 21:22 в Екатеринбурге на улице 40 лет Октября водитель автомашины «Тойота-Королла» неправильно выбрал скорость движения, допустил занос и столкновение со встречной автомашиной «Инфинити QX60».
В результате ДТП водитель автомашины «Тойота-Королла» доставлен в 23-ю ГКБ, диагноз: ушиб тазобедренного сустава; пассажиры автомашины «Инфинити QX60» доставлены в 9-ю ДКБ: девочка 2005 г. р. (сзади слева, третий ряд), диагноз: перелом ключицы слева; девочка 2012 г. р. (сзади слева, в ДУУ), диагноз: ушиб грудной клетки; девочка 2014 г. р. (сзади справа, в ДУУ), диагноз: миозит шеи.
8 марта в 04:00 в селе Свердловское Артинского района на улице Лесной водитель автомашины «Дэу-Нексия» неправильно выбрал скорость движения и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего с места ДТП скрылся. Водитель разыскан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В результате ДТП девушка 2002 г. р. — пассажир автомашины «Дэу-Нексия» — доставлена в ГБ, диагноз: отрытый перелом лобной кости, ушиб коленных суставов, УГМ.
9 марта в 15:25 в Кушве на улице Шахтеров водитель автомашины «Фольксваген-Пассат», в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода, следующего во встречном направлении.
В результате ДТП девушка 2000 г. р., пешеход, скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
10 марта в 13:00 на 56-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины «Урал», двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, по предварительным данным, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Луидор», которая двигалась в попутном направлении и совершала поворот налево. После столкновения обе автомашины съехали в левый кювет.
В результате ДТП водитель автомашины «Луидор 2250ВО» получил травмы: СГМ, перелом ключицы слева, госпитализирован в ЦРБ г. Асбест.
10 марта в 09:50 в Екатеринбурге на улице Токарей водитель автомашины «Форд-Фокус», двигаясь со стороны ул. Татищева в сторону ул. Крауля, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомашиной «Фольксваген-Гольф», которая двигалась во встречном направлении и совершала поворот налево на разрешающий сигнал светофора (по дополнительной секции светофора).
В результате ДТП женщина — водитель автомашины «Фольксваген-Гольф» позже самостоятельно обратилась в травмпункт, где ей поставлен диагноз: ушиб правой кисти, повреждение шейного отдела позвоночника, повреждение связок правого голеностопного сустава, назначено амбулаторное лечение.
11 марта в 10:50 в Туринске на улице Ленина, 50, водитель автомашины «Рено-Логан» при движении задним ходом на стоянке возле магазина допустил наезд на пешехода, движущегося справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП женщина 1961 г. р., пешеход, доставлена в ЦРБ, диагноз: СГМ, ушибы.
11 марта в 15:00 в Нижнем Тагиле на улице Энтузиастов водитель автомашины ВАЗ-21070 допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП девушка 1992 г. р., пешеход, госпитализирована в ЦГБ № 1, диагноз: перелом левой ключицы со смещением.
11 марта в 15:35 на 145-м км подъездной автодороги к городу Екатеринбургу от трассы М-5 водитель автомашины «Санг Йонг Кайрон» уснул за рулем, допустил наезд на разделительную полосу и опрокидывание транспортного средства, после чего автомашину выбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-21102.
В результате ДТП женщина — водитель автомобиля ВАЗ доставлена в ЦРБ, диагноз: перелом правой стопы, ушиб грудной клетки.
С 7 по 11 марта выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 350
Выезд на полосу встречного движения — 215
Непредоставление преимущества пешеходам — 1232
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 180
Детские удерживающие устройства — 526
Ремни безопасности — 4343
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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