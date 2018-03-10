Под Екатеринбургом сгорел садовый домик

09:36 | 12.03.2018

Сегодня ночью, 12 марта, под Екатеринбургом в садовом товариществе вблизи поселка Палкинский Торфяник произошел пожар, в результате которого сгорели садовый дом и надворные постройки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 138 кв. м.



В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить лишь к утру.