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Рубрика: Новости дня


21:12 | 11.03.2018

Баскетболистки УГМК одержали победу над московским «Динамо»

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК обыграл московское «Динамо» в домашнем матче чемпионата России по баскетболу со счетом 101:49.

Примечательно, что женская баскетбольная команда УГМК доминировала на протяжении всего матча, в четвертях счет равнялся 25:11, 22:15, 27:12, 27:11. Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Евгения Белякова, набравшая 21 очко.

Сейчас УГМК находится на втором месте в турнирной таблице с 35 очками. Следующая игра для УГМК состоится 18 марта в Оренбурге – там им придется сразиться с командой «Надежда».

Фото: БК УГМК

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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