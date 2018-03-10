Баскетболистки УГМК одержали победу над московским «Динамо»

21:12 | 11.03.2018

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК обыграл московское «Динамо» в домашнем матче чемпионата России по баскетболу со счетом 101:49.



Примечательно, что женская баскетбольная команда УГМК доминировала на протяжении всего матча, в четвертях счет равнялся 25:11, 22:15, 27:12, 27:11. Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Евгения Белякова, набравшая 21 очко.



Сейчас УГМК находится на втором месте в турнирной таблице с 35 очками. Следующая игра для УГМК состоится 18 марта в Оренбурге – там им придется сразиться с командой «Надежда».



Фото: БК УГМК