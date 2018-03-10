Жители Екатеринбурга сообщили о теле мертвого мужчины во дворе дома на Викулова

20:53 | 11.03.2018

Во дворе дома на улице Викулова в Екатеринбурге местные жители обнаружили тело мертвого мужчины. Информация об этом появилась в группе «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».



«Жители улицы Викулова, 8 марта в 16-00 возле вашего дома произошло убийство. Если кто-нибудь что-то знает, откликнитесь!», - написала в группу во «Вконтакте» очевидец тела. Однако информация об убийстве была опровергнута.



По информации «КП-Екатеринбург», в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что данных о совершении в отношении найденного мужчины нет, по предварительным данным, это был суицид.



В настоящий момент тело мужчины находится на судмедэкспертизе.



Фото: versiya.info