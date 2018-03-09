Екатеринбург присоединится к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

С понедельника Екатеринбург присоединится к первому этапу Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой жители города смогут сообщить о случаях распространения наркотических средств и прочих психоактивных веществ.Акция стартует 12 марта и продлится до 23 марта. Помимо информации о распространении наркотических средств, екатеринбуржцев также призывают сообщать о появлении на фасадах и заборах надписей с контактами наркодилеров. Обращаться следует по номерам телефонов, указанных ниже.Кроме того, по указанных номерам можно получить консультацию и помощь в вопросах лечения наркозависимости и реабилитации.