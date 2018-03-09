17:58 | 11.03.2018

Сегодня ночью в Ивделе сгорели четыре гаража и два автомобиля. Пожар случился на улице Советской.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 60 кв. метров и повредил кровлю, перекрытия и стены четырех частных гаражей, а также кузов автомобиля Renault Kaptur и салон автомобиля УАЗ-469.



В борьбе с огнем участвовали девять пожарных и две единицы техники. Причина возгорания и сумма причинённого ущерба устанавливаются.



Фото: st.gdefon.com