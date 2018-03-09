В Екатеринбурге прошёл митинг-концерт против сноса здания ДК «Химмаш»

16:36 | 11.03.2018

Несколько сотен человек собралось сегодня в Екатеринбурге на митинг-концерт за сохранение ДК «Химмаш».



По непонятным причинам собственник объекта решил построить на месте ДК жилой комплекс. Хотя, как рассказал изданию «Вечерний Екатеринбург» начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации Андрей Молоков, у собственника объекта есть градостроительный план земельного участка (так называемый ГПЗУ), в котором указано, что здание ДК 1965 года постройки должно быть реконструировано. Реконструкция включает в себя достройку дополнительных объёмов площадей под торговые и офисные функции. Ни о каком сносе здания ДК речи в ГПЗУ не идёт.



Сейчас в здании ДК «Химмаш» располагаются детские кружки и секции, а также торговые и офисные помещения.



Представители Администрации города Екатеринбурга официально заявили о полной поддержке горожан, когда те 22 февраля организовали митинг напротив здания мэрии.



Фото: E1.RU