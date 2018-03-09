В Екатеринбурге за нетрезвым водителем устроили погоню три машины ГИБДД

15:24 | 11.03.2018

Вчера в Екатеринбурге сотрудники специализированной роты оперативного реагирования ГИБДД Свердловской области устроили погоню за водителем ВАЗ-2115, находящимся в нетрезвом состоянии. Примечательно, что водителя задержали в нескольких метрах от автомобиля.



Всего в преследовании участвовали три патрульных автомобиля. По информации областной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2115, мужчина 1999 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на автодороге Арамиль — Андреевка не выполнил законное требование об остановке и пытался скрыться.



Отметим, что в отношении водителя составлено 16 административных материалов, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, неуплата административного штрафа, алкогольное опьянение.



Фото: static.inforeactor.ru