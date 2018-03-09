Уральских студентов научили управлять толпой

15:04 | 11.03.2018

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, часть матчей которого пройдет в Екатеринбурге, в Уральском филиале Центра экстренной психологической помощи МЧС России были проведены соревнования под общим названием «Психология толпы».



Участниками состязания стали уральские студенты, которым предстояло ответить на несколько блиц-вопросов о механизмах и условиях возникновения толпы, а также о способах управлять толпой.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области