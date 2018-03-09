Рубрика: Новости дня
14:40 | 11.03.2018
ЦПКиО на четыре дня закрывает аттракционы и каток
При этом на сайте ЦПКиО отмечается, что парк будет открыт для всех посетителей с 6:00 до 24:00, а за причинённые неудобства руководство приносит свои извинения.
Напомним, что из-за морозов каток и аттракционы не работали с 5 по 7 марта и 27, 28 февраля.
Фото: park-cpkio.ru
© «Вечерние Ведомости»
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