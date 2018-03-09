ЦПКиО на четыре дня закрывает аттракционы и каток

14:40 | 11.03.2018

С понедельника, 12 марта, по четверг, 15 марта, в связи с погодными условиями не будут работать аттракционы и каток в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Об этом сегодня сообщило руководство парка.



При этом на сайте ЦПКиО отмечается, что парк будет открыт для всех посетителей с 6:00 до 24:00, а за причинённые неудобства руководство приносит свои извинения.



Напомним, что из-за морозов каток и аттракционы не работали с 5 по 7 марта и 27, 28 февраля.



Фото: park-cpkio.ru