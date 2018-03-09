Скончалась автор екатеринбургской Краснознаменной группы Галина Охлупина

14:17 | 11.03.2018

Из жизни ушла автор екатеринбургской Краснознаменной группы Галина Охлупина. Свердловский дизайнер скончалась в одной из больниц города. О случившемся сообщил хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов на своей странице в Facebook.



Прощание с Галиной Охлупиной состоится 14 марта в 13:50 по адресу Сибирский тракт, 10-й километр. От Дома художника будет организован автобус.



Напомним, Галина Охлупина является автором Краснознаменной группы. В 2014 году композиция была демонтирована, и ее место заняли часы, отсчитывавшие время до старта Олимпийских игр. После завершения Олимпиады 2014 года часы были демонтированы, однако памятник на место так и не вернули.



Фото: ic.pics.livejournal.com