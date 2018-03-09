В Краснотурьинске задержали «банду» воров, спрятавших украденные деньги в носки

12:52 | 11.03.2018

В Краснотурьинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже денег из кассы бара.



По словам сотрудницы общественного заведения, трое молодых людей обчистили кассу на 14,3 тысячи рублей в тот момент, когда продавец отвлеклась, и скрылись с места происшествия. Однако вскоре после этого на место прибыли сотрудники Росгвардии и, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, начали поиск.



По информации пресс-службы Росгвардии, в ходе патрулирования улиц было замечено такси со схожими по приметам пассажирами. При наружном досмотре в присутствии понятых у подозреваемых были обнаружены и изъяты похищенные деньги, которые они попытались спрятать в носки.



Задержанными оказались мужчины 1983 и 1994 года рождения, а также их спутница 1976 года рождения. «Банда» была передана сотрудникам полиции.



Фото: malodeneg.com