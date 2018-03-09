С понедельника метро Екатеринбурга будет работать в обычном режиме

12:33 | 11.03.2018

Уже с завтрашнего дня, 12 марта, метро в Екатеринбурге начнет функционировать в обычном режиме. С 05:00 будет запущено движение электропоездов на участке линии метрополитена от станции «Ботаническая» до станции «Площадь 1905 года» и обратно.



Напомним, в связи с подготовительными работами по реконструкции станции «Геологическая» движение на этом участке было закрыто с 8 марта. При этом движение электропоездов от станции «Площадь 1905 года» до «Проспекта Космонавтов» сохранялось.



Фото: svopi.ru