На Кольцовском тракте в Екатеринбурге обнаружен перевернутый автомобиль

12:24 | 11.03.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге на Кольцовском тракте был обнаружен сильно помятый перевернутый легковой автомобиль.



По предварительной информации, автомобиль подрезала фура, в результате чего водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, однако затем ударился об отбойник и вновь встал на колеса.



Информацию о ДТП сообщил его очевидец в паблике «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас место аварии огорожено, на месте работают сотрудники ГИБДД. Точной информации о наличии пострадавших в настоящий момент нет.



Фото: vk.com