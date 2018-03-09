Ночью в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех автомобилей

12:07 | 11.03.2018

Вчера поздним вечером в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова произошло ДТП с участием трех легковушек. К счастью, в результате аварии никто из ее участников не получил серьезных травм.



По информации очевидцев происшествия, водитель автомобиля Renault Logan двигался по улице 8 Марта со стороны центра и намеревался повернуть на улицу Большакова, но в этот момент в автомобиль влетел ВАЗ-2112, который двигался по 8 Марта со стороны Южного автовокзала. От удара автомобиль Renault развернуло, а ВАЗ въехал в стоявший рядом автомобиль Volvo.



По словам свидетелей ДТП, ни один из участников аварии свою вину не признал. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.



Фото: ИА «Ночные новости»