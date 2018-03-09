Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 марта 2018 года

11:52 | 11.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 10.03.2018 до 08:00 11.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 90 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 61 противоправное деяние. Из них: убийство, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 19 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирные, 3 факта мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 2 — хранение и 4 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадало 4 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие 12 767 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 299 сотрудников полиции, 36 — ИТГ ОМОН Росгвардии, 2 — ОВО Росгвардии, 242 представителя организаторов мероприятий, 66 сотрудников частных охранных предприятий, 4 бойца СОБР и 4 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области