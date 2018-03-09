Минувшей ночью в Екатеринбурге из огня были спасены 26 человек

11:49 | 11.03.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге вспыхнули два пожара — на улице Циолковского и в переулке Медицинском — с разницей в 20 минут. В общем итоге из огня были спасены 26 человек.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сначала пожар случился в жилом доме на улице Циолковского — загорелся утеплитель в чердачном помещении дома на площади 20 кв. метров. На борьбу с огнем прибыли три единицы спецтехники и семь человек личного состава, которые эвакуировали по лестничным маршам 14 жителей дома; сотрудники газодымозащитной службы спасли шесть человек.



Спустя некоторое время поступила информация о возгорании в квартире в переулке Медицинском — там огонь распространился на 3 кв. метра. По лестничным маршам были эвакуированы 12 человек. Силами звена газодымозащитной службы спасены 5 человек. По информации МЧС, в тушении были задействованы три единицы техники и десять огнеборцев.



Фото: x-vesti.ru