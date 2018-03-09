В Екатеринбурге ограничат движение в связи с празднованием 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса

10:55 | 11.03.2018

Сегодня, 11 марта, в связи с празднованием 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса центр Екатеринбурга будет перекрыт для движения автомобилей на несколько часов.



Программа мероприятия стартует в 11:00 с церемонии возложения цветов к подножию памятника воинам танкового корпуса на привокзальной площади. Отсюда же в 11:30 стартует шествие до киноконцертного театра «Космос», в котором примут участие ветераны, военнослужащие ЦВО, депутаты и волонтеры. Колонна пройдет по нечетной стороне улицы Свердлова: от перекрестка Челюскинцев — Свердлова до улицы Никонова, а затем по улице Царской до улицы Дзержинского.



Торжественный концерт в «Космосе» начнется в 13:00, там же для участников собрания выступит народный артист России Олег Газманов.



Отметим, что автостоянка на площади 1905 года сегодня также будет перекрыта: с 12:00 до 18:00 на ее месте будет действовать интерактивная площадка с выставкой военной техники и трансляцией праздничного концерта.



Фото: schooll.ucoz.ru