Евгений Куйвашев поздравил свердловскую биатлонистку, взявшую золото Паралимпиады-2018

19:20 | 10.03.2018

Губернатор поздравил биатлонистку Михалину Лысову с успешным выступлением на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане.



В поздравительной телеграмме Евгений Куйвашев указал следующее: «На соревнованиях по биатлону Вы достойно защитили честь Свердловской области, первой финишировав в гонке на шесть километров. Это замечательное достижение будет вписано золотыми буквами в историю российского паралимпийского спорта».



Также губернатор подчеркнул высокий уровень подготовки спортсменки и пожелал ей дальнейших успехов, счастья, здоровья и благополучия.



Напомним, что Михалина Лысова завоевала первое место в гонке на 6 км среди спортсменов с нарушением зрения.



Фото: vestikavkaza.ru