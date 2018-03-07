Труп мужчины, пропавшего 8 марта, был найден в Первоуральске

19:01 | 10.03.2018

Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли труп 25-летнего Дениса Фатихова. Молодой человек исчез 8 марта, в его поисках принимали участие около 20 человек.



В Следственном комитете подтвердили гибель уральца и добавили, что точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы.



«Тело пропавшего мужчины было найдено в лесу, в черте города. Видимых телесных повреждений нет, проведен осмотр места происшествия, проводится проверка», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.



Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»