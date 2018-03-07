Автобус и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

18:14 | 10.03.2018

Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, ДТП произошло сегодня в 14:50 в Каменском районе.



На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись рейсовый автобус междугороднего направления и грузовой автомобиль. На место были направлены спасательные службы.



В аварии люди не пострадали. Опасность заключалась в том, что на дорогу вылилось легковоспламеняющееся смазочное вещество. Сейчас утечка устранена, а вещество смыто с дороги.



Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.



Фото: rabochy-put.ru