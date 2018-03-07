Рубрика: Новости дня
16:42 | 10.03.2018
В поисках спрятанных закладок: трое мужчин в Нижнем Тагиле перерыли двор, чтобы достать наркотики
Как сообщают жители дома, рядом с которым случилось происшествие, сначала троица рыла снег у подвала, все там истоптала, а затем мужчины перерыли снег до самого асфальта. Потом отправились к соседнему столбу, где выдолбили яму.
Продолжалось это, по словам местных жителей, довольно долго. Затем мужчины стали звонить кому-то. Видимо, уточняли места закладок.
Такие ночные гости для этого двора не редкость. Жители близлежащих домов сообщают, что у 4-го и 5-го подъездов дома № 7 на ул. Валегинской постоянно ведутся поиски закладок. Очевидцы обратились в отдел полиции № 17. Теперь полиция сможет использовать информацию в своих расследованиях.
Фото: ru-an.info
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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