В поисках спрятанных закладок: трое мужчин в Нижнем Тагиле перерыли двор, чтобы достать наркотики

16:42 | 10.03.2018

Произошло это поздним вечером 9 марта. Трое мужчин искали наркотики у дома в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила.



Как сообщают жители дома, рядом с которым случилось происшествие, сначала троица рыла снег у подвала, все там истоптала, а затем мужчины перерыли снег до самого асфальта. Потом отправились к соседнему столбу, где выдолбили яму.



Продолжалось это, по словам местных жителей, довольно долго. Затем мужчины стали звонить кому-то. Видимо, уточняли места закладок.

Такие ночные гости для этого двора не редкость. Жители близлежащих домов сообщают, что у 4-го и 5-го подъездов дома № 7 на ул. Валегинской постоянно ведутся поиски закладок. Очевидцы обратились в отдел полиции № 17. Теперь полиция сможет использовать информацию в своих расследованиях.



Фото: ru-an.info