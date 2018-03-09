Пожар в квартире муниципального жилого дома в Екатеринбурге

16:26 | 10.03.2018

Сегодня, 10 марта, пожар случился в квартире на 2-м этаже двухэтажного муниципального жилого дома на улице Павлодарского в Екатеринбурге.



Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 12:14. К месту происшествия выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава подразделений МЧС.



В 12:27 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 14:40.



В результате пожара на площади 30 кв. м повреждено домашнее имущество в сгоревшей квартире.



О пострадавших при пожаре на сайте ГУ МЧС по Свердловской области не сообщается.



Фото: нокств.рф